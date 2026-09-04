 

В США задержан раввин, пытавшийся встретиться с 14-летним подростком для сексуальной связи

04.09.2026, 17:03, Разное
  Поддержать в Patreon

66-летний реформистский раввин Питер Шактман из штата Нью-Йорк был задержан в ходе операции по выявлению лиц, подозреваемых в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, пишет Walla.

По данным властей, Шактман переписывался с сотрудником полиции под прикрытием, которого считал 14-летним подростком. После переписки раввин приехал туда, где, как он полагал, должна была состояться встреча, и был задержан.

Шактману предъявлено обвинение в попытке изнасилования второй степени. 28 августа он предстал перед судом, не признал вину и был помещен под стражу.

В операции полиции штата Нью-Йорк участвовали также сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности США. Всего в ходе операции были задержаны восемь мужчин.

После ареста Шактмана реформистская община «Темпл Эману-Эль» отстранила его от всех должностей и запретила входить на территорию синагоги. В общине заявили, что потрясены выдвинутыми против него обвинениями, но подчеркнули, что он имеет право на презумпцию невиновности.

В прошлом Шактман около двух лет жил в израильской Кафр-Каре, где занимался общественной деятельностью в рамках программы по развитию отношений между евреями и арабами.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

04.09 / В Париже совершено нападение на 80-летнюю израильтянку

04.09 / EU Observer: во время визита Силуанова на саммите G20 госпитализировали как минимум троих еврочиновников с термическими травмами regio glutea

04.09 / В результате атаки армии РФ в Киеве повреждено здание штаб-квартиры СБУ

04.09 / «Вокруг света» запустил видеопроект об открытиях, изменивших мир

04.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1654-й день войны

04.09 / Астрономы узнали, как был уничтожен возможный спутник Венеры

04.09 / У квантовых полей возле черных дыр нашли предел, после которого нагрев не ускоряет «забывание»

04.09 / Беглов запретил москвичам называть Петербург Питером

04.09 / Свиная почка впервые помогла мужчине прожить девять месяцев без диализа

04.09 / В Томске создали слоистую броню, которой заинтересовались в Минобороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике