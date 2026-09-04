В США задержан раввин, пытавшийся встретиться с 14-летним подростком для сексуальной связи

66-летний реформистский раввин Питер Шактман из штата Нью-Йорк был задержан в ходе операции по выявлению лиц, подозреваемых в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, пишет Walla.

По данным властей, Шактман переписывался с сотрудником полиции под прикрытием, которого считал 14-летним подростком. После переписки раввин приехал туда, где, как он полагал, должна была состояться встреча, и был задержан.

Шактману предъявлено обвинение в попытке изнасилования второй степени. 28 августа он предстал перед судом, не признал вину и был помещен под стражу.

В операции полиции штата Нью-Йорк участвовали также сотрудники ФБР и министерства внутренней безопасности США. Всего в ходе операции были задержаны восемь мужчин.

После ареста Шактмана реформистская община «Темпл Эману-Эль» отстранила его от всех должностей и запретила входить на территорию синагоги. В общине заявили, что потрясены выдвинутыми против него обвинениями, но подчеркнули, что он имеет право на презумпцию невиновности.

В прошлом Шактман около двух лет жил в израильской Кафр-Каре, где занимался общественной деятельностью в рамках программы по развитию отношений между евреями и арабами.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro