Американские раввины попросили Трампа «заступиться» за учащихся йешив, подлежащих призыву в Израиле

Американские раввины, представляющие крупные ультраортодоксальные общины в США, встретившиеся с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, попросили его вмешаться в ситуацию с учащимися ультраортодоксальных йешив в Израиле, которые стремятся избежать военной службы.

Участники встречи, сатмарские хасиды, подготовили письмо с конкретными просьбами к Трампу по этому вопросу. Однако в последний момент послание передано не было.

Тем не менее тема призыва обсуждалась на встрече наряду с другими вопросами, касающимися ультраортодоксальной общины, в том числе образования и положения харедим, находящихся в заключении в США.

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