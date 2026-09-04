 

В России запретят продажу переводных татуировок несовершеннолетним

04.09.2026, 18:15, Разное
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Депутаты Государственной думы в третьем чтении единогласно приняли разработанный партией «Новые люди» законопроект, который вводит возрастное ограничение на продажу переводных татуировок.

По мнению Александра Нечаева, купив впервые переводную татуировку, ребёнок непременно захочет сделать настоящую и сможет нарваться на некомпетентного мастера или наколоть изображения, «не соответствующие социальному статусу».

Также по мнению парламентария переводные татуировки формируют у детей привычку к лёгкомысленному изменению своего внешнего вида и вовлекают их в деструктивный образ жизни. В свою очередь представители «Справедливой России» заявили, что с переводными татуировками «в рай не пускают».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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