В России запретят продажу переводных татуировок несовершеннолетним

Депутаты Государственной думы в третьем чтении единогласно приняли разработанный партией «Новые люди» законопроект, который вводит возрастное ограничение на продажу переводных татуировок.

По мнению Александра Нечаева, купив впервые переводную татуировку, ребёнок непременно захочет сделать настоящую и сможет нарваться на некомпетентного мастера или наколоть изображения, «не соответствующие социальному статусу».

Также по мнению парламентария переводные татуировки формируют у детей привычку к лёгкомысленному изменению своего внешнего вида и вовлекают их в деструктивный образ жизни. В свою очередь представители «Справедливой России» заявили, что с переводными татуировками «в рай не пускают».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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