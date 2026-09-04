 

Посиделки у костра помогли древним людям развить сложную речь

04.09.2026, 18:00, Разное
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Приматолог из Университета Сент-Эндрюс Кэтрин Хобайтер и антрополог из Дартмутского колледжа Натаниэль Джей Домини выдвинули гипотезу, которая может объяснить феномен человеческой речи. По меркам животного мира мы, люди, не просто чрезмерно болтливы – человечество проделало немалый эволюционный путь, чтобы освоить воспроизведение сложных звуков. Мы изменились биологически и умственно, чтобы научиться выговаривать сложные слова, наделять их смыслом и передавать таким образом огромные объемы информации. И вряд ли это было случайностью.

По мнению ученых, косвенной причиной развития речи могло стать использование человеком костров (а в последствии и очагов) на постоянной основе. Дело не в самом использовании огня, а именно во времяпровождении у него семейных групп. Причем не для дела, будь то готовка пищи или обогрев, а в праздности. Нет смысла сидеть и смотреть на огонь, особенно ночью, если можно спать и экономить энергию. Но все, кто хоть раз сидел у костра, знают, насколько это привлекательно. Особенно, если при этом ведется неторопливый интересный разговор.

С точки зрения науки, сидеть у костра полезно для здоровья, потому что поглощение митохондриями более длинных волн (660–1000 нм) улучшает их мембранный потенциал и увеличивает выработку АТФ. Фотометаболизм – древние люди не знали такого слова, но интуитивно понимали его пользу. А все полезное надо передать потомкам, для чего приходилось развивать коммуникативные навыки.

На охоте, при собирательстве или использовании ремесленных навыков на первое место выходит физическая активность, знания передаются по принципу «смотри и делай как я». А когда все сидят у костра, активности нет. И жестами можно объяснить далеко не все, поэтому людям пришлось придумать для передачи информации что-то более сложное. Без привязки к материальным вещам (например, обсуждение сложностей заточки наконечника копья) беседы сводились к отдаленным событиям. И старшее поколение, вспоминая свои приключения, пересказывало их детям в виде историй. Как раз для этого и потребовалось развить сложную речь – чтобы словами передать многообразие деталей и личных переживаний.Источник &#8212 Scimex


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