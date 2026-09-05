СМИ — силы обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины до 8 сентября

По сообщениям СМИ, подразделения сил обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Офис президента Украины официально не подтверждал эту информацию, отмечает ВВС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев намерен прекратить воздушные удары по российской территории на время визита в страну спецпосланников Дональда Трампа (и предлагал Москве сделать аналогичный шаг), однако речи о перемирии на фронте изначально не шло.

Как ожидается, 5 сентября, в субботу, Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся в Москве с Владимиром Путиным, а в воскресенье отправятся в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

New York Times сообщала со ссылкой на источники, что перед их визитом Вашингтон призывал Москву и Киев временно прекратить взаимные удары.

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