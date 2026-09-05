В Калифорнии заблудились трое туристов, планировавших поход с помощью ИИ

Трое туристов заблудились во время восхождения на гору Шаста в Калифорнии. По данным ABC News, перед поездкой они активно использовали искусственный интеллект Gemini от Google для планирования маршрута и подготовки снаряжения.

Спасатели выяснили, что ИИ рекомендовал группе взять значительно меньше еды и воды, чем требовалось. Запланированное восьмичасовое восхождение в итоге превратилось в многодневное путешествие.

Туристы отправились к вершине в три часа ночи, однако не успели вернуться до рекомендованного времени – полудня. Во время спуска в темноте они сошли с маршрута и оказались в каньоне Мад-Крик. Один из участников также травмировал колено.

Утром туристов обнаружили сотрудники службы спасения Лесной службы США. Им оказали медицинскую помощь, после чего группа благополучно вернулась к месту начала маршрута. В офисе шерифа призвали туристов не полагаться исключительно на ИИ, мобильные телефоны и GPS при планировании подобных походов.

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