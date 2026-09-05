Белый дом рассматривает кандидатов на пост замминистра обороны США
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Белый дом рассматривает возможных кандидатов на пост заместителя министра обороны США, занимаемого сейчас Стивом Файнбергом. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с обсуждениями. По их словам, окончательного решения об отставке Файнберга не принято.
Обсуждение кандидатур началось в июне. По словам двух источников, администрация также консультировалась с влиятельными сенаторами, чтобы выяснить, смогут ли потенциальные кандидаты получить необходимую поддержку для утверждения в Сенате.
Причины возможной замены Файнберга, а также имена рассматриваемых кандидатов источники не сообщили.
В Белом доме отвергли информацию о подготовке кадровых изменений. «Эти так называемые анонимные источники понятия не имеют, о чем говорят», – сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
В Пентагоне также отрицают, что идет процесс замены Файнберга. Министр обороны Пит Хегсет заявил Reuters, что полностью поддерживает своего заместителя и что тот «никуда не уходит».
Уход Файнберга, миллиардера и сооснователя инвестиционной компании Cerberus Capital Management, стал бы наиболее серьезной кадровой перестановкой в Пентагоне с начала работы Хегсета. При нынешнем министре обороны ведомство уже покинули несколько высокопоставленных чиновников.
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