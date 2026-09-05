Белый дом рассматривает кандидатов на пост замминистра обороны США

Белый дом рассматривает возможных кандидатов на пост заместителя министра обороны США, занимаемого сейчас Стивом Файнбергом. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомых с обсуждениями. По их словам, окончательного решения об отставке Файнберга не принято.

Обсуждение кандидатур началось в июне. По словам двух источников, администрация также консультировалась с влиятельными сенаторами, чтобы выяснить, смогут ли потенциальные кандидаты получить необходимую поддержку для утверждения в Сенате.

Причины возможной замены Файнберга, а также имена рассматриваемых кандидатов источники не сообщили.

В Белом доме отвергли информацию о подготовке кадровых изменений. «Эти так называемые анонимные источники понятия не имеют, о чем говорят», – сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В Пентагоне также отрицают, что идет процесс замены Файнберга. Министр обороны Пит Хегсет заявил Reuters, что полностью поддерживает своего заместителя и что тот «никуда не уходит».

Уход Файнберга, миллиардера и сооснователя инвестиционной компании Cerberus Capital Management, стал бы наиболее серьезной кадровой перестановкой в Пентагоне с начала работы Хегсета. При нынешнем министре обороны ведомство уже покинули несколько высокопоставленных чиновников.

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