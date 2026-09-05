В Боливии при взрыве на военной базе погибли более 10 человек

От 10 до 15 человек погибли в результате взрыва на военной базе в городе Вьяча, расположенном недалеко от столицы Боливии Ла-Паса. Об этом сообщили официальные представители страны в интервью местному телевидению.

Ранее сообщалось о 58 пострадавших – 52 гражданских и шести военнослужащих.

Министр обороны Боливии заявил, что взрыв произошел в месте хранения пиротехнического оборудования. Причины произошедшего расследуются.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro