 

В Боливии при взрыве на военной базе погибли более 10 человек

05.09.2026, 7:33, Разное
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От 10 до 15 человек погибли в результате взрыва на военной базе в городе Вьяча, расположенном недалеко от столицы Боливии Ла-Паса. Об этом сообщили официальные представители страны в интервью местному телевидению.

Ранее сообщалось о 58 пострадавших – 52 гражданских и шести военнослужащих.

Министр обороны Боливии заявил, что взрыв произошел в месте хранения пиротехнического оборудования. Причины произошедшего расследуются.


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