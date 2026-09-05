В честь дня города Москве на сутки вернули историческое название Кучкино

Мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу общественного движения «Русская соборность» о временном переименовании на 5 сентября Москвы в Кучкино.

«Сегодня мы восстанавливаем справедливость и пускай всего на день, но наш город снова обретёт своё истинное название, как это было 879 лет назад», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян.

В ближайшие время активисты планируют начать сбор подписей для проведения референдума о возвращении исторического названия столице. Как считают общественники, за наименование Кучкино выступают не менее 70% москвичей.

«Кучкинец звучит гордо, по-русски, по-столичному. Поэтому я уверен, что нас поддержат абсолютное большинство жителей города», – заверил Лероян.

Голосование о переименовании Москвы может состоятся уже в феврале 2027 года.

Из «Повести о зачале царственного града Москвы» известно, что на месте будущего Кремля ранее располагалось село Кучкино, которым владел боярин Кучка. Позже земли перешли к князю Юрию Долгорукому: по одной из версий, он убил боярина, а дочь Кучки отдал в жёны своему сыну Андрею (будущему Боголюбскому).

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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