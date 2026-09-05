Организация по борьбе с терроризмом ЕС предупредила о росте радикализации подростков
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Организация по борьбе с терроризмом Европейского союза сообщила о нарастающей радикализации несовершеннолетних и их вербовке для совершения атак, призвав усилить давление на социальные сети.
По данным этой организации, Иран и РФ используют подростков для проведения локальных нападений в европейских странах.
В докладе указывается на «новое поколение» нападавших, формирующееся в онлайн‑среде и подверженное влиянию сетевых сообществ и пропаганды. Организация призывает платформы и национальные ведомства ужесточить меры против распространения экстремистского контента и сетей вербовки.
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