 

Организация по борьбе с терроризмом ЕС предупредила о росте радикализации подростков

05.09.2026, 9:03, Разное
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Организация по борьбе с терроризмом Европейского союза сообщила о нарастающей радикализации несовершеннолетних и их вербовке для совершения атак, призвав усилить давление на социальные сети.

По данным этой организации, Иран и РФ используют подростков для проведения локальных нападений в европейских странах.

В докладе указывается на «новое поколение» нападавших, формирующееся в онлайн‑среде и подверженное влиянию сетевых сообществ и пропаганды. Организация призывает платформы и национальные ведомства ужесточить меры против распространения экстремистского контента и сетей вербовки.


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