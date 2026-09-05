СМИ — Виткофф и Кушнер, возможно, уже прилетели в Москву

Самолет, на борту которого могут находиться спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, приземлился в Москве, в правительственном аэропорту «Внуково-2», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

ТАСС распространило кадры проезда кортежа с дипномерами у «Внуково», сопроводив их пояснением, что в нем находятся Виткофф и Кушнер, однако затем убрало их фамилии из пояснения.

Виткофф и Кушнер, как ранее сообщил президент США Дональд Трамп, должны посетить на этих выходных Москву и Киев с предложением окончания войны в Украине.

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