 

Миллион холопов воспользовались императорской программой бесплатной эвтаназии

05.09.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

В императорские палаты с докладом о здравии подданных Российской Империи пожаловала глава здравного приказа, боярыня Дятлова. Высокая гостя заверила Государя, что в державе никогда не было столь прекрасного уровня врачевания как в текущий момент. 

«Даже те холопы, что попадают во врачевальни не проводят там подолгу. Выздоравливают аки мухи, – заверила боярыня. – Вообще всё елейно: до 60 лет доживают 33%, а до 50 – все 45%. У нашего приказа и грамоты наградные по сему поводу есть. Вот от пенсионного приказа, например»

Боярыня Дятлова принесла с собой письма благодарности холопов за хорошую медицину и с пожеланиями здравия Государю. 

Несмотря на благостную ситуацию, недовольные на Руси всё же находятся. Для них запущена императорская программа бесплатной эвтаназии. За два года ей воспользовался миллион холопов. Ещё больше операций ожидается в будущем, ведь депутаты Боярской думы приняли новый закон, согласно которому вопрос об эвтаназии того или иного гражданина смогут решать лечащий доктор или околоточный, а согласие самого пациента не требуется.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.09 / В честь дня города Москве на сутки вернули историческое название Кучкино

05.09 / Организация по борьбе с терроризмом ЕС предупредила о росте радикализации подростков

05.09 / В результате оползня в Китае один человек погиб, 11 пропали без вести

05.09 / В Калифорнии заблудились трое туристов, планировавших поход с помощью ИИ

05.09 / В Боливии при взрыве на военной базе погибли более 10 человек

05.09 / Около 50 сотрудников Пентагона прошли проверку на детекторе лжи

05.09 / Белый дом рассматривает кандидатов на пост замминистра обороны США

05.09 / СМИ — силы обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины до 8 сентября

04.09 / Американские раввины попросили Трампа «заступиться» за учащихся йешив, подлежащих призыву в Израиле

04.09 / В России запретят продажу переводных татуировок несовершеннолетним

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике