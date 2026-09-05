Миллион холопов воспользовались императорской программой бесплатной эвтаназии

В императорские палаты с докладом о здравии подданных Российской Империи пожаловала глава здравного приказа, боярыня Дятлова. Высокая гостя заверила Государя, что в державе никогда не было столь прекрасного уровня врачевания как в текущий момент.

«Даже те холопы, что попадают во врачевальни не проводят там подолгу. Выздоравливают аки мухи, – заверила боярыня. – Вообще всё елейно: до 60 лет доживают 33%, а до 50 – все 45%. У нашего приказа и грамоты наградные по сему поводу есть. Вот от пенсионного приказа, например»

Боярыня Дятлова принесла с собой письма благодарности холопов за хорошую медицину и с пожеланиями здравия Государю.

Несмотря на благостную ситуацию, недовольные на Руси всё же находятся. Для них запущена императорская программа бесплатной эвтаназии. За два года ей воспользовался миллион холопов. Ещё больше операций ожидается в будущем, ведь депутаты Боярской думы приняли новый закон, согласно которому вопрос об эвтаназии того или иного гражданина смогут решать лечащий доктор или околоточный, а согласие самого пациента не требуется.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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