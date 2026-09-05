Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1655-й день войны

Минобороны РФ 5 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотомля, Котовка, Польная, Гоптовка и Приколотное Харьковской области. Противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Крымки, Сидорово, Богородичное, Пришиб Донецкой Народной Республики и Червоный Оскол Харьковской области. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. В результате активных наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Андреевка, Новогришино и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155-мм гаубица М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Московка, Берестовое, Барвиновка, Омельник, Общее, Никольское Запорожской области и Диброва Днепропетровской области. Противник потерял более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Юрковка, Орехов Запорожской области и Урожайное Херсонской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 228 493 беспилотных летательных аппарата, 671 зенитный ракетный комплекс, 30 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 378 орудий полевой артиллерии и минометов, 71 107 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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