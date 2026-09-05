Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву

Президент РФ Владимир Путин дал указание в течение трех суток с 00:00 6 сентября не наносить удары по Киеву из-за приезда американской делегации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков российским информагентствам.

6 сентября столицу Украины планируют посетить спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. 5 сентября они прибыли в Москву, у них запланирована встреча с Путиным, рассказал Песков.

Ранее о режиме тишины на трое суток, начиная с 00:00 5 сентября, объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Армия РФ в ночь на субботу продолжила наносить удары по Украине, в Днепропетровской области в результате атаки на металлургическое предприятие погибли пять человек, пишет ВВС.

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