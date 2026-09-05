 

Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву

05.09.2026, 15:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин дал указание в течение трех суток с 00:00 6 сентября не наносить удары по Киеву из-за приезда американской делегации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков российским информагентствам.

6 сентября столицу Украины планируют посетить спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. 5 сентября они прибыли в Москву, у них запланирована встреча с Путиным, рассказал Песков.

Ранее о режиме тишины на трое суток, начиная с 00:00 5 сентября, объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Армия РФ в ночь на субботу продолжила наносить удары по Украине, в Днепропетровской области в результате атаки на металлургическое предприятие погибли пять человек, пишет ВВС.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.09 / Истребитель ВВС Греции потерпел крушение во время авиашоу к северу от Афин

05.09 / В России появился первый освящённый VPN

05.09 / Ученые рассказали, как ДНК влияет на черты личности

05.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1655-й день войны

05.09 / СМИ — Виткофф и Кушнер, возможно, уже прилетели в Москву

05.09 / Миллион холопов воспользовались императорской программой бесплатной эвтаназии

05.09 / В честь дня города Москве на сутки вернули историческое название Кучкино

05.09 / Организация по борьбе с терроризмом ЕС предупредила о росте радикализации подростков

05.09 / В результате оползня в Китае один человек погиб, 11 пропали без вести

05.09 / В Калифорнии заблудились трое туристов, планировавших поход с помощью ИИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике