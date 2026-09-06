 

Самолет с Виткоффом и Кушнером приземлился в Жешуве со второй попытки на фоне тревоги в Киеве

06.09.2026, 6:33, Разное
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Самолет ВВС США, на котором спецпосланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер летели из Москвы в сторону Украины, в ночь на 6 сентября приземлился в польском Жешуве. За полетом борта SAM934 в сервисе Flightradar24 одновременно следили несколько тысяч пользователей. При заходе на аэропорт Жешув-Ясенка самолет не сел с первого раза, ушел на повторный заход и приземлился в 01:31 по местному времени.

В момент полета американской делегации в Киеве была объявлена воздушная тревога. Несмотря на то, что Виткофф и Кушнер направляются на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, прямой перелет в украинскую столицу не состоялся. Из Жешува американские представители, как ожидается, продолжат путь в Киев наземным транспортом, предположительно поездом.

Виткофф и Кушнер прибыли в Польшу непосредственно после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, продолжавшихся в Кремле более трех часов. Их встреча с Зеленским станет первым визитом обоих американских переговорщиков в Киев в рамках нынешней попытки администрации Дональда Трампа добиться соглашения о прекращении российско-украинской войны.


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