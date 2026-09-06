Виткофф и Кушнер завершили переговоры в Москве — Кремль заявил о «полезной» встрече

Спецпосланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер завершили визит в Москву, где более трех часов встречались в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой переговоров было возможное прекращение войны в Украине. По завершении встречи представители российской стороны назвали переговоры «своевременными и крайне полезными», однако никаких договоренностей или признаков прорыва объявлено не было. Виткофф и Кушнер после встречи публичных заявлений не сделали и покинули Москву.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американские представители изложили «ряд идей относительно возможных путей урегулирования». Их содержание он раскрывать не стал. По словам Ушакова, Путин заявил собеседникам, что российские войска добиваются «реального продвижения» на фронте, Москва уверена в достижении поставленных целей, а любое урегулирование должно предусматривать устранение «всех первопричин конфликта». Кремль ранее подтвердил, что российские требования, включая отказ Украины от вступления в NATO и передачу РФ всей территории четырех украинских областей, которые Москва объявила своими, остаются неизменными.

Ушаков отметил, что встреча не ограничивалась Украиной: подробно обсуждались экономические вопросы и возможные крупные российско-американские проекты. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах, назвал визит Виткоффа и Кушнера «важным миротворческим визитом».

По данным Axios, в составе американской делегации в Москву прибыл также исполняющий обязанности координатора санкционной политики министерства финансов США Джин Ланг. Он участвовал в предварительной встрече с Дмитриевым, но не присутствовал на переговорах с Путиным. Axios считает его участие свидетельством того, что обсуждалась и тема американских санкций против России.

В начале встречи Путин заявил, что контакты между Москвой и Вашингтоном «всегда были полезными», и высоко оценил усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны. Виткофф передал Путину приветствия от Трампа и поблагодарил его за согласие временно прекратить удары во время поездки американских посредников. Путин заявил, что РФ сделает все необходимое для обеспечения их безопасности.

Кремль сообщил, что по распоряжению Путина российским войскам было предписано в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил о готовности Киева воздерживаться от ударов по Москве до понедельника.

Накануне визита Трамп говорил, что у США появилась «идея для мира» и что Виткофф и Кушнер направлены проверить возможность достижения соглашения. «У нас есть идея для мира», – заявил президент США, не раскрыв содержания предложения. После Москвы американские представители направились в Киев, где 6 сентября должны встретиться с Зеленским и представить украинской стороне результаты переговоров с Путиным.

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