 

Во многих странах участились инциденты, направленные против израильтян

05.09.2026, 18:04, Разное
  Поддержать в Patreon

В Греции, Италии, США и других странах участились инциденты, направленные против израильтян, пишет израильский телеканал N12.

По данным N12, на Родосе две израильтянки столкнулись с агрессивным поведением четверых пьяных мужчин, которые окружили арендованный сестрами автомобиль, выкрикивали антиизраильские лозунги и оскорбления.

Аналогичные случаи фиксируются на нескольких популярных у израильских туристов направлениях. Часто поводом для инцидента становится слово, сказанное на иврите, еврейские символы или предъявление израильского паспорта при получении услуг.

Согласно публикации, значительная часть таких инцидентов остается вне официальной статистики, о них не сообщается властям, что усиливает тревогу среди израильтян, планирующих зарубежные поездки.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.09 / «Нас и здесь неплохо кормят»: Уиткофф заявил, что не полетит в Киев, а вместо этого ещё на два дня останется в Москве

05.09 / Поддержка АдГ в Саксонии достигла 57% после обещания снять запрет на использование домашних вентиляторов

05.09 / Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву

05.09 / Истребитель ВВС Греции потерпел крушение во время авиашоу к северу от Афин

05.09 / В России появился первый освящённый VPN

05.09 / Ученые рассказали, как ДНК влияет на черты личности

05.09 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1655-й день войны

05.09 / СМИ — Виткофф и Кушнер, возможно, уже прилетели в Москву

05.09 / Миллион холопов воспользовались императорской программой бесплатной эвтаназии

05.09 / В честь дня города Москве на сутки вернули историческое название Кучкино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике