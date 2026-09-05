Во многих странах участились инциденты, направленные против израильтян

В Греции, Италии, США и других странах участились инциденты, направленные против израильтян, пишет израильский телеканал N12.

По данным N12, на Родосе две израильтянки столкнулись с агрессивным поведением четверых пьяных мужчин, которые окружили арендованный сестрами автомобиль, выкрикивали антиизраильские лозунги и оскорбления.

Аналогичные случаи фиксируются на нескольких популярных у израильских туристов направлениях. Часто поводом для инцидента становится слово, сказанное на иврите, еврейские символы или предъявление израильского паспорта при получении услуг.

Согласно публикации, значительная часть таких инцидентов остается вне официальной статистики, о них не сообщается властям, что усиливает тревогу среди израильтян, планирующих зарубежные поездки.

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