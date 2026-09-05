«Нас и здесь неплохо кормят»: Уиткофф заявил, что не полетит в Киев, а вместо этого ещё на два дня останется в Москве

Американский переговорщик Стивен Уиткофф коротко пообщался с журналистами, заставшими его на выходе из ресторана «Метрополь-Государь» в Москве. Как оказалось, Уиткофф владеет разговорным русским языком, хотя ранее он никогда этого не раскрывал.

Политик заявил, что был очень хорошо принят в столице и больше не намерен лететь в Киев.

«Как говорил, кажется, Лев Толстой: нас и здесь неплохо кормят. Зачем Киев? Там опасно. Много опасностей. Здесь… Здесь нас встретили хорошо. Они перешли самих себя – кажется, так это говорится. Такой кулебяки я ещё не пробовал. Я здесь буду два дня ещё, увидимся», – сказал он.

Зятя президента США Дональда Трампа с ним не было – как заявил сам Уиткофф, Джаред Кушнер «оказался слабоват» и «придавил на массу».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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