 

В Лас-Вегасе на глубине около 8 метров сохранилось роскошное бомбоубежище времен холодной войны

05.09.2026, 23:00, Разное
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Адрес этого необычного объекта: штат Невада, Лас-Вегас, Спенсер-стрит, 3970. Однако здесь стоит сделать оговорку — это «наземный» адрес, при этом его наиболее интересная основная подземная часть находится на глубине около 8 метров. Речь идет об огромном частном бомбоубежище площадью около 1360 кв. метров, построенном на случай ядерной войны бизнесменом и филантропом Джерардом Б. «Джерри» Хендерсоном в 70-е годы прошлого века.

В разгар холодной войны Хендерсон серьезно опасался ядерной войны и рассчитывал пережить ее в подземном доме, причем во вполне комфортных условиях, к которым привыкла семья миллионера. Проект он заказал в 1971 году, а строительство было завершено семь лет спустя.

Хендерсон и его жена Мэри прожили в своем комфортабельном подземном жилище всего пять лет, вплоть до его смерти в 1983 году. По данным объявления о продаже, общая площадь комплекса составляет около 1570 кв. м, из которых львиная доля — около 1360 кв. м — находится под землей. Наземный дом Мэри построила позже, в 1985 году. Главная идея столь необычного проекта — создать «подземную» жизнь, по своему качеству ничем не уступающую «наземной» в элитном жилье.

Супруги Хендерсон жили в окружении искусственного ландшафта с искусственной зеленью, декоративными камнями и расписанными вручную фресками. Одним словом, здесь все создавало иллюзию пребывания на открытом воздухе.

Этому также способствовало освещение, имитировавшее смену времени суток. Здесь была и масса других удобств, которые редко встречались в обычных бомбоубежищах того времени. К услугам владельцев — бассейн, лужайка для гольфа, театр, бар, танцпол, сауны. Короче, роскошное поместье, а не бункер для выживания.

Однако проверить на практике надежность «Подземного дома» так и не удалось. Ядерной войны, к счастью, удалось избежать, да и холодная война вскоре завершилась. Почти полвека спустя дом стал достопримечательностью Лас-Вегаса. В специальной коллекции Университета Невады в Лас-Вегасе хранятся посвященные ему архивные материалы.

Дом несколько раз успел сменить хозяина. По состоянию на август 2026 года цена предложения составляла $5,9 млн, а в объявлении уже был указан статус сделки с условиями (contingent). Именно столько просили за этот необычный памятник времен холодной войны; окончательная цена продажи пока не подтверждена.Источник &#8212 UNLV


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