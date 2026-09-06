 

Извержение Анак-Кракатау парализовало главный аэропорт Джакарты — задержаны более 200 рейсов

06.09.2026, 5:03, Разное
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Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело в воскресенье, 6 сентября, к временному прекращению работы международного аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте. Из-за вулканического пепла были задержаны 209 рейсов, включая международные, и более 22,7 тысячи пассажиров. Работа аэропорта была приостановлена как минимум до 09:30 по местному времени.

По данным индонезийских властей, вулканическая активность продолжается с пятницы. Спутниковые наблюдения зафиксировали два облака пепла: одно поднялось примерно до 6 км, второе – почти до 15 км. Пепел распространился над рядом районов Явы и Суматры и достиг окрестностей Джакарты. Власти рекомендовали населению ограничить пребывание на открытом воздухе и использовать защитные маски.

В районах, расположенных ближе к вулкану, отменены занятия в школах и временно запрещен выход рыбаков в море. Сообщений о погибших или пострадавших нет, эвакуация населения не объявлялась. Власти заявляют, что непосредственной угрозы цунами на данный момент нет.

Анак-Кракатау расположен в Зондском проливе между Явой и Суматрой и сформировался на месте вулкана Кракатау, разрушенного катастрофическим извержением 1883 года. В декабре 2018 года обрушение части Анак-Кракатау вызвало цунами, жертвами которого стали более 400 человек.


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