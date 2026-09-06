 

Суд над Линдси Клэнси, убившей трех своих детей, признан несостоявшимся

06.09.2026, 9:04, Разное
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Судья Уильям Салливан объявил несостоявшимся процесс над 36-летней жительницей Массачусетса Линдси Клэнси, которая убила трех своих детей. Несмотря на то, что факт убийства защита не оспаривала, присяжные так и не смогли прийти к единому мнению. Возможно проведение нового процесса.

Согласно материалам дела, в 2023 году Клэнси убила пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана, а затем попыталась покончить с собой, вскрыв вены, но выжила. Дети были задушены эластичными лентами, используемыми при физических упражнениях.

Подсудимая не отрицает, что совершила убийство, однако ее защита настаивала, что она не может нести ответственности за свои действия, находясь в тяжелой послеродовой депрессии. Обвинение представило улики, свидетельствующие, что убийство было преднамеренным и спланированным.

11 присяжных согласились с тем, что Линдси не может нести ответственность за свои действия и должна быть госпитализирована. Еще один член жюри настаивал на том, что убийца должна понести наказание в виде пожизненного тюремного заключения. К единому мнению присяжные не пришли.

После отмены суда адвокат матери-детоубийцы Кевин Реддингтон набросился с обвинениями на присяжного, который выполнял свой конституционный долг: «Как он может спать по ночам?». Обвинение заявило, что будет добиваться справедливости для убитых детей.

Процесс вызвал широкую общественную полемику о границах уголовной ответственности. Радикальные феминистки поддержали Клэнси, заявляя, что она находилась в крайне тяжелом душевном состоянии. Их оппоненты заявляют, что в американских тюрьмах находится немало убийц с тяжелой психиатрической историей. Есть также опасения, что шумиха вокруг преступления вызовет волну подражаний.


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