Судьбоносные выборы в Саксонии-Ангальт — опросы предрекают победу «Альтернативе для Германии»

В федеральной земле Саксония-Ангальт проходят 6 сентября выборы в земельный парламент – ландтаг. Согласно опросам, победу на них одерживает ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD). Впервые после Второй Мировой войны ультраправые побеждают в ФРГ на федеральном уровне.

Партия выступает за депортацию иммигрантов и против поддержки Украины, а также стоит на позициях евроскептицизма. Ее считают пророссийской. По территории федеральной земли проходят линии снабжения Украины и восточного фланга NATO. Этим стратегически важным коммуникациям угрожают российские диверсии.

Согласно опросам, партия набирает более 40% голосов, в то время как правящая ХДС – всего 23%. С учетом тех, кто не преодолеет электоральный барьер, AfD может получить большинство в ландтаге. Если этого не произойдет, остальные партии, скорее всего, объединятся, чтобы не допустить ее к власти.

«Независимо от исхода выборов, мы уже творим историю. Начатое нами здесь, в Саксонии-Ангальт, растет и ширится по всей германии. Это уже не остановить», – заявил на последнем перед выборами митинге в Магдебурге лидер местного партии Ульрих Зигмунд.

Позиции AfD особенно сильны на востоке страны. Несмотря на то, что объединение Германии произошло более 35 лет назад, бывшая ГДР по-прежнему отстает в экономическом развитии, она более ксенофобская. Эти настроения – благодатная почва как для правого, так и левого радикализма.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro