 

В Минкульте призвали сократить русский алфавит до 10 букв

06.09.2026, 9:15, Разное
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Заместитель министра культуры Жанна Алексеева на пленарном заседании Восточного экономического форума анонсировала масштабную реформу русского языка, которая может начаться уже в 2027 году.

Как считает чиновница, современный русский «полон анахронизмов, атавизмов и пережитков прошлого», поэтому его необходимо «осовременить», сделать «более динамичным» и «понятным молодёжи».

«Полную программу преобразований мы обнародуем чуть позже, но скажу, что перемены будут большие. Количество букв мы сократим до десяти, отменим ряд знаков препинания и отменим ряд устаревших частиц», – сказала Алексеева.  

По прогнозам экспертов Минкульта, реформа позволит в три раза сократить расходы на печать новых книг и увеличит популярность русского языка во всём мире.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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