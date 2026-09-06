В Минкульте призвали сократить русский алфавит до 10 букв

Заместитель министра культуры Жанна Алексеева на пленарном заседании Восточного экономического форума анонсировала масштабную реформу русского языка, которая может начаться уже в 2027 году.

Как считает чиновница, современный русский «полон анахронизмов, атавизмов и пережитков прошлого», поэтому его необходимо «осовременить», сделать «более динамичным» и «понятным молодёжи».

«Полную программу преобразований мы обнародуем чуть позже, но скажу, что перемены будут большие. Количество букв мы сократим до десяти, отменим ряд знаков препинания и отменим ряд устаревших частиц», – сказала Алексеева.

По прогнозам экспертов Минкульта, реформа позволит в три раза сократить расходы на печать новых книг и увеличит популярность русского языка во всём мире.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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