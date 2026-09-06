ВСУ — ночью сбиты 88 из 108 БПЛА. МО РФ — перехвачены 258 БПЛА, атакован НПЗ в Рязани

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 108 БПЛА различных типов, включая барражирующие боеприпасы. Украинские ПВО заявляют о перехвате 88 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 11 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Запорожье, Киевской, Днепропетровской и Хмельницкой областях, есть убитый и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Среди атакованных целей НПЗ в Рязани. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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