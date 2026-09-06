 

Данные о жертвах наводнения на границе Непала и КНР — около 1400 погибших, 5500 пропавших без вести

06.09.2026, 11:03, Разное
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Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней в районе границы Непала и КНР достигло как минимум 1375 человек. Еще около 5530 человек числятся пропавшими без вести, свидетельствуют последние официальные данные двух стран.

Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий Непала 6 сентября сообщило о 1344 погибших и примерно 5000 пропавших без вести. Среди пропавших – сотни иностранных граждан. В Тибетском автономном районе КНР подтверждена гибель 31 человека, еще 531 числится пропавшим.

Катастрофа произошла 26 августа после обрушения части ледника в Гималаях. Огромный поток льда, камней и грязи прошел по долинам вдоль непало-тибетской границы, уничтожая населенные пункты, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры. Серьезно пострадал пограничный переход Гьиронг между Непалом и Тибетом.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В Непале спасатели в последние дни извлекли живыми нескольких человек, которые более недели находились в туннелях гидроэлектростанций. Сотни работников этих объектов все еще могут оставаться под завалами или в затопленных туннелях.

Получение точных данных с тибетской стороны остается затрудненным. Родственники пропавших иностранцев жалуются на недостаток информации со стороны китайских властей, тогда как Пекин утверждает, что предоставляет сведения о последствиях катастрофы своевременно и поддерживает контакты с дипломатическими представительствами стран, граждане которых числятся пропавшими.

МИД Израиля продолжает поиски двух израильских граждан, пропавших во время катастрофы. Речь идет о 60-летнем Роне Коэне, связь с которым была потеряна в районе Тибета, и 41-летней Катерине Сакович, имеющей гражданство Израиля и Беларуси. Новых подтвержденных данных об их судьбе к утру 6 сентября не поступало.


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