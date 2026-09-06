 

Через десять дней после наводнения в Непале из туннеля спасли еще одного человека

06.09.2026, 12:03, Разное
  Поддержать в Patreon

В Непале спасатели обнаружили живым гражданина КНР Лу Хайтао, который провел около десяти дней в туннеле гидроэлектростанции Upper Trishuli-1 после катастрофического наводнения и схода селевых потоков 26 августа. Мужчину доставили в военный госпиталь, у него диагностировано легкое переохлаждение, видимых тяжелых травм нет.

Это уже третий человек, спасенный из туннелей гидроэлектростанций за последние дни. 4 сентября спасатели извлекли живыми двух рабочих из другого туннеля комплекса Upper Trishuli 3A. Кроме того, была спасена местная жительница Чандика Кумари Шрестха, которая более недели оставалась в затопленном доме.

Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней в районе границы Непала и КНР достигло как минимум 1375 человек. Еще около 5530 человек числятся пропавшими без вести, свидетельствуют последние официальные данные двух стран. Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий Непала 6 сентября сообщило о 1344 погибших и примерно 5000 пропавших без вести. Среди пропавших – сотни иностранных граждан. В Тибетском автономном районе КНР подтверждена гибель 31 человека, еще 531 числится пропавшим.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.09 / На голову активиста, протестовавшего против культа личности Трампа, упал палец его 50-метрового памятника

06.09 / Данные о жертвах наводнения на границе Непала и КНР — около 1400 погибших, 5500 пропавших без вести

06.09 / ВСУ — ночью сбиты 88 из 108 БПЛА. МО РФ — перехвачены 258 БПЛА, атакован НПЗ в Рязани

06.09 / В Минкульте призвали сократить русский алфавит до 10 букв

06.09 / Суд над Линдси Клэнси, убившей трех своих детей, признан несостоявшимся

06.09 / Судьбоносные выборы в Саксонии-Ангальт — опросы предрекают победу «Альтернативе для Германии»

06.09 / Самолет с Виткоффом и Кушнером приземлился в Жешуве со второй попытки на фоне тревоги в Киеве

06.09 / Суд в США запретил администрации Трампа использовать базу DHS для проверки избирателей

06.09 / Извержение Анак-Кракатау парализовало главный аэропорт Джакарты — задержаны более 200 рейсов

06.09 / Виткофф и Кушнер завершили переговоры в Москве — Кремль заявил о «полезной» встрече

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике