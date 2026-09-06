Через десять дней после наводнения в Непале из туннеля спасли еще одного человека

В Непале спасатели обнаружили живым гражданина КНР Лу Хайтао, который провел около десяти дней в туннеле гидроэлектростанции Upper Trishuli-1 после катастрофического наводнения и схода селевых потоков 26 августа. Мужчину доставили в военный госпиталь, у него диагностировано легкое переохлаждение, видимых тяжелых травм нет.

Это уже третий человек, спасенный из туннелей гидроэлектростанций за последние дни. 4 сентября спасатели извлекли живыми двух рабочих из другого туннеля комплекса Upper Trishuli 3A. Кроме того, была спасена местная жительница Чандика Кумари Шрестха, которая более недели оставалась в затопленном доме.

Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней в районе границы Непала и КНР достигло как минимум 1375 человек. Еще около 5530 человек числятся пропавшими без вести, свидетельствуют последние официальные данные двух стран. Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий Непала 6 сентября сообщило о 1344 погибших и примерно 5000 пропавших без вести. Среди пропавших – сотни иностранных граждан. В Тибетском автономном районе КНР подтверждена гибель 31 человека, еще 531 числится пропавшим.

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