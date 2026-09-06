Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1656-й день войны

Минобороны РФ 6 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Хотень, Радьковка и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Цуповка, Приколотное, Новоужвиновка, Светличное и Борщевая Харьковской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Березовка, Староверовка, Червоный Оскол Харьковской области, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак» и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Славянск, Семеновка, Клиновое, Кондратовка и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 145-ти военнослужащих, боевую бронированную машину «Новатор», 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новотроицкое, Ивановка Днепропетровской области, Нововодяное, Веровка, Андреевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 405-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», девять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевякино, Просяная Днепропетровской области, Васиновка, Тимошевка, Никольское и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял до 325-ти военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Камышеваха, Малокатериновка, Антоновка, Димитрово, Григоровка, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 50-ти украинских военнослужащих, 22 автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам производства, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 400 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 228893 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 30837 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36385 орудий полевой артиллерии и минометов, 71183 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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