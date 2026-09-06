Глава Пентагона пригрозил утопить все иранские танкеры

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил утопить весь иранский нефтеналивной флот, если режим аятолл не откажется от ударов по кораблям американского ВМФ. «Все очень просто – если они нас обстреливают – мы их уничтожаем», – сообщил он.

По его словам, иранские танкеры остались беззащитными, потому что у Тегерана не осталось ни флота, ни ВВС, необходимых для обеспечения их безопасности: «Наша авиация, корабли и подлодки могут атаковать в любой точке Центрального или Индийско-тихоокеанского командований».

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