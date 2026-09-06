 

Глава Пентагона пригрозил утопить все иранские танкеры

06.09.2026, 13:04, Разное
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Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил утопить весь иранский нефтеналивной флот, если режим аятолл не откажется от ударов по кораблям американского ВМФ. «Все очень просто – если они нас обстреливают – мы их уничтожаем», – сообщил он.

По его словам, иранские танкеры остались беззащитными, потому что у Тегерана не осталось ни флота, ни ВВС, необходимых для обеспечения их безопасности: «Наша авиация, корабли и подлодки могут атаковать в любой точке Центрального или Индийско-тихоокеанского командований».


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