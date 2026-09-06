Глава Пентагона пригрозил утопить все иранские танкеры
Поддержать в Patreon
Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил утопить весь иранский нефтеналивной флот, если режим аятолл не откажется от ударов по кораблям американского ВМФ. «Все очень просто – если они нас обстреливают – мы их уничтожаем», – сообщил он.
По его словам, иранские танкеры остались беззащитными, потому что у Тегерана не осталось ни флота, ни ВВС, необходимых для обеспечения их безопасности: «Наша авиация, корабли и подлодки могут атаковать в любой точке Центрального или Индийско-тихоокеанского командований».
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro