 

В Киеве проходят переговоры Зеленского с прибывшими из Москвы Виткоффом и Кушнером

06.09.2026, 13:33, Разное
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В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со специальными посланниками президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Ранее в Москве они провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предполагалось, что американские эмиссары прибудут в Киев самолетом. Украинские власти сообщили, что не будут бить по Москве 5-7 сентября, однако это не помешало РФ наносить удары по Киеву — несмотря на взятые ими обязательства. Самолет приземлился в польском Жешуве, оттуда Виткофф и Кушнер ехали поездом.

Переговоры представителей Трампа с Путиным продолжались около трех часов. Главной их темой было возможное прекращение войны в Украине. По завершении встречи представители российской стороны назвали переговоры «своевременными и крайне полезными». Американская сторона от заявлений воздержалась.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что американские представители изложили «ряд идей относительно возможных путей урегулирования». Их содержание он раскрывать не стал. По словам Ушакова, Путин заявил собеседникам, что российские войска добиваются «реального продвижения» на фронте, Москва уверена в достижении поставленных целей, а любое урегулирование должно предусматривать устранение «всех первопричин конфликта».

Кремль ранее подтвердил, что российские требования, включая отказ Украины от вступления в NATO и передачу РФ всей территории четырех украинских областей, которые Москва объявила своими, остаются неизменными.

Ушаков отметил, что встреча не ограничивалась Украиной: подробно обсуждались экономические вопросы и возможные крупные российско-американские проекты. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах, назвал визит Виткоффа и Кушнера «важным миротворческим визитом».


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