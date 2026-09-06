 

Правительство Мелони установило рекорд послевоенной Италии по пребыванию у власти

06.09.2026, 14:04, Разное
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила на состоявшемся в Бари митинге в честь установления ее правительством рекорда по пребыванию у власти в послевоенной истории страны – 1413 дней. Предыдущий рекорд принадлежал второму правительству Сильвио Берлускони.

«Неслучайно, что три самых устойчивых правительства в истории Итальянской республики были правоцентристскими. Стабильность позволяет нам достигать экономических и внешнеполитических целей, которые недоступны для правительств, быстро уходящих в отставку», – сказала она.

Премьер обещала продолжить реформы, включая юридическую, против которой на референдуме высказалось 54% граждан. Она отметила, что ей приходится противостоять инерции и недовольным: «Иногда мне кажется, что я плыву сквозь клей, но я все равно не сдамся!»

Выступление Мелони было воспринято как старт ее избирательной кампании. Парламентские выборы в Италии состоятся в 2027 году. Согласно опросам, возглавляемые ей «Братья Италии» получают на выборах 26,5% – на полпроцента больше, чем на выборах 2022 года, принесших ей портфель премьер-министра.


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