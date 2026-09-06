 

Министр энергетики США — «Ядерного соглашения с Ираном может и не быть»

06.09.2026, 17:03, Разное
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Министр энергетики США Крис Райт допустил, что Вашингтон может не заключить с Ираном соглашение по его ядерной программе и вместо этого будет добиваться уничтожения возможностей Тегерана по созданию ядерного оружия.

«Ядерного соглашения может и не быть. Возможно, речь будет идти просто об уничтожении их возможностей создать его. Возможно, соглашения придется ждать до смены правительства в Иране. Мы просто этого не знаем», – заявил Райт в интервью программе «This Week» на телеканале ABC News в воскресенье, 6 сентября.

На вопрос ведущей Марты Раддац, означает ли это, что США будут вновь наносить удары, если Иран начнет восстанавливать свою ядерную инфраструктуру, Райт ответил: «Нужно уничтожить их возможности сделать это».

По словам министра, Иран создал масштабную инфраструктуру по производству ракет, однако сейчас, как считает Райт, он не может создавать новые ракеты. «Мы подрываем их способность заполучить ядерное оружие и, в конечном счете, уничтожаем способы его доставки, если оно будет создано», – заявил он.

В начале интервью Райт также заявил, что, по его мнению, иранская ядерная программа «подходит к концу», а военно-морские и военно-воздушные силы Ирана фактически уничтожены.


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