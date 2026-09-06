Лида Мониава уходит из «Дома с маяком» — «Впереди суд, потом колония на 5-10 лет. Но я не уеду»

Известная российская общественная деятельница Лидия (Лида) Мониава, создательница и директор фонда и хосписа «Дом с маяком», объявила о своем уходе с должности директора и выходе и правления в связи с поданными против нее российскими властями обвинениями о «фейках» о российской армии.

В публикации в ее Telegram-канале, которую в связи с судебным запретом на пользование социальными сетями опубликовали ее помощники, Мониава выражает благодарность всем, кто поддерживает ее, к тем, кто пришел в суд и устроил акции в ее поддержку. «В автозаке в тесной железной кабинке слышала, как кричали с улицы «лида». Другие заключенные в автозаке подхватили и тоже стали кричать «лида» 🙂 Когда я была в клетке суда, оттуда тоже было слышно поддержку с улицы. Это ооооочень приятно и просто невероятно важно!!! В любой ситуации, а для бесправного и униженного обстоятельствами заключенного особенно», – сказано в этой публикации (стилистика и орфография автора сохранены, – прим. ред.).

«Ближайшие пару месяцев будет идти следствие, – пишет Мониава. – Через 2-3 месяца суд по существу. Потом скорее всего колония на 5-10 лет. Но пока у меня есть несколько месяцев жизни, чтобы доделать дела и попробовать организовать в Доме с маяком все так, чтобы хоспис работал и без меня. Мне придется перестать быть директором Дома с маяком и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа».

Она выражает озабоченность тем, что уголовное дело против нее может плохо сказаться на «Доме с маяком» и сократить пожертвования. «Хочу попросить всех вас по возможности не бросать Дом с маяком, жертвовать деньги, чтобы хоспис работал. В Доме с маяком больше 1000 пациентов и 400 сотрудников. Хоспис это гораздо больше, чем одна я. Очень-очень важно, чтобы хоспис продолжал работать, он невероятно нужен семьям. Родители пациентов про это говорили у стен суда. Очень всех прошу по мере возможностей как-то помогать – донатить, волонтерить, приходить работать», – пишет Мониава.

«Я сейчас без интернета и без связи, – добавляет она. – У меня изъяли все гаджеты, так что мои аккаунты лучше удалять из чатов и тп, у меня к ним уже нет доступа. И писать на мои прежние контакты не стоит. Связь со мной через моих друзей и адвоката».

По словам Лиды Мониавы, она получает очень много советов покинуть страну. «Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю, обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками фсин поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты. Теперь живу с браслетом на ноге. Но правда мне важно оставаться в РФ в это тяжелое время», – заключает она.

Напомним, Лида Мониава была обвинена на основании ее публикаций от 2023 года, в которых она писала о развязанной Россией войне в Украине. В случае признания ее виновной, Мониава рискует получить лишение свободы вплоть до 10 лет. Фонд «Дом с маяком», который Мониава возглавляет с 2018 года, оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым в Москве и Московской области. После начала войны Мониава создала отдельный фонд помощи беженцам из Украины, приграничных регионов РФ и Нагорного Карабаха. В сентябре 2025 года этот проект прекратил работу.

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