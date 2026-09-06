В США напечатали девятиметровое судно, развивающее скорость до 75 км/ч

Эпоха, когда на изготовление даже небольшого судна требовались месяцы, уходит в прошлое. Сегодня для этого необходим всего лишь цифровой чертеж и соответствующий по возможностям 3D-принтер. Подтверждение тому — девятиметровый катер 3Dirigo X, способный развивать скорость почти до 75 км/ч, который разработала команда центра перспективных конструкций и композитных материалов Университета Мэна (ASCC).

Судно рассчитано на высокие динамические нагрузки, скорости и суровые условия плавания в открытом море. В ASCC был разработали систему MasterPrint, печатающую со скоростью 227 кг/час, что позволит в перспективе создавать в считанные дни конструкции длиной до 30 м, шириной до 6 и высотой до 3 метров из экологически чистых композитов на биооснове из смеси полимеров с древесной целлюлозой и другими побочными продуктами лесопереработки.

Цифровые технологии дают возможность инженерам вносить изменения в CAD-файлы, отвечающие за автоматизированное проектирование, и по запросу запускать печать необходимых запчастей для судов самого разного класса.

Как сообщают разработчики, 3Dirigo X — это, скорее, продолжение исследований, чем готовый продукт. Технология «цифрового двойника» даст возможность инженерам в ходе испытаний в Атлантическом океане вносить изменения в конструкцию судна в режиме реального времени, что гарантирует создание в будущем более прочных и совершенных изделий.Источник — Compositesworld

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