 

23-летний израильтянин разбился насмерть на мотоцикле во Вьетнаме

06.09.2026, 17:33, Разное
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23-летний житель Иерусалима Давид Бен-Лулу, имевший также гражданство Франции, погиб в аварии на мотоцикле во Вьетнаме.

По информации издания «Исраэль а-Йом», авария произошла в пятницу, 4 сентября, во время поездки Бен-Лулу по стране.

После сообщения о его гибели международное подразделение ЗАКА совместно с израильскими и французскими властями начало заниматься подготовкой к возвращению тела в Израиль.

Французское консульство в Ханое, которое обычно не работает по воскресеньям, специально открылось для оформления необходимых документов.

По словам представителя ЗАКА во Франции Сержа Бен-Хаима, тело погибшего находится в сотнях километров от Ханоя. Сейчас ведется работа по его перевозке в столицу Вьетнама и последующей отправке в Израиль для похорон.


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