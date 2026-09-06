 

В аэропорту Майами грузовой самолет выкатился за пределы полосы и загорелся

06.09.2026, 21:33, Разное
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Грузовой самолет Amazon Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Майами, после чего загорелся. Об этом сообщил телеканал NBC 6 South Florida.

На опубликованных кадрах видны пламя и густой черный дым.

Из-за происшествия вылеты из аэропорта были временно приостановлены.

Информации о пострадавших пока нет. По данным американских СМИ, речь идет о Boeing 767, прибывшем в Майами из Сан-Хуана. Причины происшествия выясняются.


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