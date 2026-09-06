 

В Киеве прошли переговоры Зеленского с Виткоффом и Кушнером. Комментарий президента Украины

06.09.2026, 19:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский провел 6 сентября в Киеве переговоры с посланниками президента США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые днем ранее побывали в Москве. Во встрече участвовали и представители европейской тройки – Великобритании, Франции и Германии.

По словам украинского лидера, было проведено три раунда переговоров, и они стали очень содержательными. Речь шла не только о потенциальных параметрах завершения войны, но и о гарантиях безопасности, экономических гарантиях, восстановлении Украины.

Зеленский пошутил, что приезд Виткоффа и Кушнера сработал лучше, чем системы Patriot, после чего вновь заявил о необходимости усиления украинских ПВО. Он подчеркнул важность энергетического вопроса, особенно в условиях приближающейся зимы, и выразил надежду на поставки американского сжиженного газа.

«Актуальным остается территориальный вопрос. Это не значит, что мы об этом очень долго говорили, но у нас была возможность, и мы это обсуждали. Я останусь при своем мнении, что такие сложные вопросы решаются только на уровне лидеров», – рассказал украинский президент.


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