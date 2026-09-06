Впервые после Второй Мировой ультраправые побеждают на выборах в земельный парламент Германии

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала убедительную победу на прошедших в федеральной земле Саксония-Ангальт выборах в земельный парламент – ландтаг. Однако неясно, сможет ли она сформировать правительство.

Согласно опросам на выходе с избирательных участков, AfD набирает 44,5% голосов избирателей, возглавляющая коалиционное правительство ФРГ ХДС – 18,5%, ультралевые Die Linke, наследники коммунистов, – 9,5%, социал-демократы – 8%, остальные не проходят электоральный барьер.

На выборах в ландтаг 2022 года христианские демократы получили 37%, «Альтернатива для Германии» – 20,8%, Die Linke – 11%, а социал-демократы – 8,4%.

Несмотря на то, что население Саксонии-Ангальт немногим более двух миллионов человек, лидеры AfD обоснованно называют результат историческим. Ни разу за всю послевоенную историю Германии ультраправые не одерживали победы на выборах в федеральной земле.

В случае формирования правительства партия, которую Федеральное ведомство по охране конституции признало экстремистской, сможет контролировать полицию, систему образования, учреждения культуры. Но что не менее существенно – исход голосования, ломающий существовавшее в ФРГ табу, отзовется как на федеральном уровне, так и в других странах.

Партия выступает за депортацию иммигрантов и против поддержки Украины, а также стоит на позициях евроскептицизма. Ее считают пророссийской. По территории федеральной земли проходят линии снабжения Украины и восточного фланга NATO. Этим стратегически важным коммуникациям угрожают российские диверсии.

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