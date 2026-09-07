 

Взрыв пиротехники на религиозном празднике в Мексике, не менее 10 погибших

07.09.2026, 6:33, Разное
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Не менее 10 человек погибли и 64 получили ранения в результате взрыва пиротехники во время религиозного праздника в городе Темаскальсинго в центральном мексиканском штате Мехико. Среди пострадавших – два священника, пишет La Jornada.

Взрыв произошел вечером 5 сентября возле церкви Богоматери Света в общине Санта-Мария-Канчесда. Сотни жителей собрались на праздник в честь святой покровительницы и ожидали начала фейерверка. По сведениям местных властей, взорвались пиротехнические материалы, хранившиеся в помещении, использовавшемся как склад. В результате обрушились часть крыши и стена, несколько человек оказались под обломками.

На месте работали спасатели, пожарные, военнослужащие, Национальная гвардия и сотрудники Красного Креста. Специалисты обнаружили оставшиеся пиротехнические материалы и обезвредили их.

Прокуратура штата Мехико начала расследование обстоятельств происшествия. Темаскальсинго расположен примерно в 160 км к северо-западу от Мехико, в муниципалитете проживают около 66 тысяч человек.


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