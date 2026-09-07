AfD получила 39 из 83 мест в ландтаге Саксонии-Ангальт, но осталась без абсолютного большинства

По итогам подсчета голосов на выборах в земельный парламент Саксонии-Ангальт ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) получила 43,8% голосов и 39 из 83 депутатских мандатов. Для абсолютного большинства ей не хватило трех мест. Накануне, когда были опубликованы первые экзитполы, Newsru.co.il сообщал о беспрецедентной победе AfD на выборах в федеральной земле Германии.

Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца в Саксонии-Ангальт получил лишь 17,2% голосов. Это почти вдвое меньше результата выборов 2021 года, когда ХДС набрал 37,1%. Социал-демократы получили 9,3%, «Зеленые» – 8,9%, Левая партия – 8,6%. «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) преодолел пятипроцентный барьер, набрав 5,3%. Явка составила 77,8%.

В 83-местном ландтаге AfD будет располагать 39 мандатами, ХДС – 15, социал-демократы, «Зеленые» и Левая партия – по восемь, BSW – пятью. Таким образом, теоретически AfD могла бы получить большинство при поддержке BSW. Обе партии выступают против поставок оружия Украине и за улучшение отношений с Россией, однако между ними существуют серьезные разногласия, а представители AfD ранее давали понять, что не рассматривают союз с партией Сары Вагенкнехт как предпочтительный вариант.

Лидер списка AfD в Саксонии-Ангальт 35-летний Ульрих Зигмунд назвал результат историческим и заявил, что партия получила мандат на управление землей. При этом он исключил вариант правительства меньшинства. ХДС и другие основные немецкие партии пока сохраняют так называемый «брандмауэр» – отказ от коалиционного сотрудничества с AfD. Поэтому, несмотря на огромный отрыв победителя от остальных партий, неясно, сможет ли AfD сформировать земельное правительство.

Как писал Newsru.co.il 6 сентября, это первая в послевоенной истории Германии победа ультраправой партии на выборах в земельный парламент. AfD более чем удвоила свой результат по сравнению с предыдущими выборами: в 2021 году она получила 20,8%. Партия выступает за резкое ужесточение миграционной политики, против военной поддержки Украины и за сближение с Россией. Результат выборов стал серьезным ударом по федеральному руководству ХДС и канцлеру Мерцу, поскольку Саксония-Ангальт находилась под руководством христианских демократов более двух десятилетий.

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