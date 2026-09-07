 

ВСУ — ночью сбиты 71 из 92 БПЛА. МО РФ — перехвачены 306 БПЛА, атакован НПЗ в Перми, есть жертвы

07.09.2026, 8:33, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 92 БПЛА различных типов, включая барражирующие боеприпасы. Украинские ПВО заявляют о перехвате 71 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 12 локациях, а также падения фрагментов в 1 локации. Причинен ущерб в Запорожской и Одесской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем. Среди атакованных целей НПЗ в Перми. Есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.09 / Новое гибридное топливо HyperFuel подарит бензиновым двигателям вторую жизнь

07.09 / AfD получила 39 из 83 мест в ландтаге Саксонии-Ангальт, но осталась без абсолютного большинства

07.09 / Взрыв пиротехники на религиозном празднике в Мексике, не менее 10 погибших

07.09 / В штате Нью-Йорк женщину обвиняют во взломе двух синагог

07.09 / Вооруженный мужчина попытался напасть на кандидата в губернаторы Огайо Эми Эктон

07.09 / В Майами грузовой самолет Amazon выкатился за пределы полосы, не менее пяти погибших

06.09 / В аэропорту Майами грузовой самолет выкатился за пределы полосы и загорелся

06.09 / Впервые после Второй Мировой ультраправые побеждают на выборах в земельный парламент Германии

06.09 / В Киеве прошли переговоры Зеленского с Виткоффом и Кушнером. Комментарий президента Украины

06.09 / В США напечатали девятиметровое судно, развивающее скорость до 75 км/ч

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике