ВСУ — ночью сбиты 71 из 92 БПЛА. МО РФ — перехвачены 306 БПЛА, атакован НПЗ в Перми, есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 сентября 2026 года российские военные выпустили по Украине 92 БПЛА различных типов, включая барражирующие боеприпасы. Украинские ПВО заявляют о перехвате 71 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 12 локациях, а также падения фрагментов в 1 локации. Причинен ущерб в Запорожской и Одесской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 7 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областями, над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем. Среди атакованных целей НПЗ в Перми. Есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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