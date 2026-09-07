«Росатом» построит завод по сборке элементов ветрогенераторов в Амурской области

АО «Росатом — Возобновляемая энергия» планирует построить на Дальнем Востоке Успеновскую и Платовскую ветроэлектростанции. Сейчас за производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения отвечает завод «Атоммаш». Он расположен в Волгодонске, поэтому доставка крупногабаритных деталей обходится дорого.

«Новое сборочное предприятие — важный шаг в локализации производства ветроэнергетических установок для дальневосточных проектов «Росатома». Его размещение непосредственно в Амурской области продиктовано логистикой, поскольку доставка крупногабаритных комплектов с действующего завода в Волгодонске на Дальний Восток обойдется дороже, чем сборка на месте. Размещение производства непосредственно на Дальнем Востоке позволит обеспечить стабильные поставки оборудования, создаст новые рабочие места и придаст дополнительный импульс развитию региона», — пояснил генеральный директор АО «Росатом — Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

На новом заводе компания планирует собирать гондолы и ступицы для ветроэнергетических установок мощностью 4,5 мегаватта. Предприятие собирается выпускать около 72 комплектов в год.

Завод может начать работу уже в третьем квартале 2027 года. Его построят из быстровозводимых конструкций, так что предприятие сможет сразу работать на полной мощности. Там появится 60 новых рабочих мест: 40 рабочих и 20 инженерно-технических специалистов.

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