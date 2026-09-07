Младшеклассники любят играть с родителями, но взрослые редко проявляют инициативу

Исследование провели сотрудники кафедры педагогики НовГУ профессор Елена Игнатьева, доцент Ксения Елкина и ассистент Александра Малышева. Они опросили учеников начальных классов и их родителей. Результаты исследования опубликованы в журнале «Педагогика. Вопросы теории и практики».

— В рамках исследования мы разработали анкеты как для школьников, так и взрослых: их прошли 125 учащихся начальных классов школы №22 Великого Новгорода и 108 их родителей, — поясняет профессор Елена Игнатьева. — Большинство вопросов в обеих анкетах пересекались. Например, мы не только можем определить, как долго разрешают играть в компьютерные игры, но и отношение самих детей к разрешениям, ограничениям и месту родителей в их игровом досуге.

Выяснилось, что дети очень ценят совместный досуг. Подавляющему большинству опрошенных (79%) нравится играть с родителями, потому что «с ними веселее играть, чем с друзьями», «с ними смешно и интересно», «игры помогают нам сблизиться и лучше понимать друг друга», «они играют честно, а не как мои друзья», «я узнаю, как правильно играть». Лишь единицы пожаловались на то, что родители излишне серьезны, превращают игру в урок или мешают процессу.

При этом сами взрослые выбирают пассивную роль. Чаще всего они отдают предпочтение спокойным настольным играм вроде лото, шашек, Монополии, Дженги или Уно, которые развивают логику. А вот в прятки, футбол, волейбол и баскетбол, сюжетно-ролевые игры мамы и папы включаются редко.

— Родители детей младшего школьного возраста зачастую выбирают пассивную роль в игре, — комментирует Елена Игнатьева. — Они в основном интересуются игровой деятельностью своего ребенка, но при этом стараются не принимать игровую роль и вмешиваться в основной процесс игры, что может говорить о том, что родители стараются поддерживать самостоятельность и инициативность ребенка.

Инициатива поиграть тоже редко исходит от старших.

— При ответе на вопрос о частоте совместных игр 39% респондентов выбрали вариант «несколько раз в неделю», а каждый день находят на это время лишь 17%, — отмечает исследовательница. — На вопрос о том, кто чаще всего предлагает игру, более половины родителей отмечали спонтанность, 42% — роль ребенка, и только 4% из взрослых часто предлагают своим детям поиграть.

Чаще всего дети выбирают компьютерные игры (34%), настольные игры (28%) и подвижные игры (26%). Сюжетно-ролевые игры предпочитают лишь 12% от числа всех респондентов, что указывает на меньшую популярность такого вида игр среди детей данного возраста. В настольные игры дети чаще всего играют вместе с родителями, а в подвижные — вместе с друзьями и одноклассниками. Среди семейных хитов лидируют лото, шашки, Монополия, а вот лидером в опросе среди компьютерных игр для младшеклассников стала платформа для создания собственных миров Roblox. На втором месте оказались головоломка BlockBlast и знаменитая игра Minecraft, а замкнула тройку лидеров аркада RedBall.

Большинство школьников охотно делятся с родителями своими виртуальными успехами. Половина взрослых знает обо всех играх в телефоне ребенка, еще часть осведомлена о них частично. Более половины детей вообще не имеют ограничений ни по времени, ни по выбору игр. Те же, кого контролируют, относятся к этому спокойно: 45% детей считают правила справедливыми и стараются их соблюдать.

Родители и дети по-разному оценивают время, проведенное с гаджетом. Школьники утверждают, что играют около одного или двух часов в день. Взрослые же склонны завышать эти цифры: каждый пятый родитель уверен, что ребенок сидит в телефоне более трех часов.

Тем не менее страх перед виртуальной реальностью велик. Почти 73% родителей беспокоятся, что гаджеты вытеснят живое общение. Чтобы отвлечь детей от экранов, абсолютное большинство взрослых пытаются предлагать им игры из собственного детства. Хотя при этом 58% мам и пап честно признались, что иногда сами дают ребенку смартфон вместо того, чтобы поиграть с ним.

Несмотря на все противоречия, дети в целом довольны тем, как устроен их игровой быт в семье.

— Отвечая на вопрос о том, что бы они хотели изменить в совместных играх, 70% детей отметили, что ситуация на данный момент их полностью устраивает, — резюмирует Елена Игнатьева. — 23% анкетируемых выразили желание играть с родителями чаще, а 3% школьников младших классов хотят в принципе играть с родителями, так как в их семьях отсутствует совместная игровая деятельность.

Чтобы сделать этот опыт еще лучше, исследователи советуют взрослым давать детям искренний эмоциональный отклик, не зацикливаться на одних лишь настолках и показывать позитивный пример сотрудничества через совместные увлечения.

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