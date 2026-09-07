 

Ученые выяснили, почему Антарктида неожиданно набрала 695 миллиардов тонн льда

07.09.2026, 14:48, Разное
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Международная группа ученых из Института океанологии Китайской академии наук установила, что причиной аномалии стало устойчивое потепление в тропическом «теплом бассейне» — области на стыке западной части Тихого океана и восточной части Индийского. Повышение температуры океанской воды за тысячи километров от ледяного континента запустило цепочку масштабных атмосферных процессов.

Это потепление сформировало длинные атмосферные волны (волны Россби), которые перестроили циркуляцию воздуха и создали устойчивую систему из двух полюсов: области низкого давления к югу от Австралии и зоны высокого давления вдоль побережья Восточной Антарктиды. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature.

Сформированная система атмосферного давления перенаправила воздушные массы и увеличила частоту прохождения атмосферных рек — концентрированных потоков пара в атмосфере — из умеренных широт Индийского океана в сторону Антарктиды. Перемещение насыщенных влагой масс воздуха привело к их охлаждению над континентом, из-за чего в районе Земли Уилкса и Земли Королевы Мэри выпали аномально сильные и продолжительные снегопады. Именно эти спрессовавшиеся снежные массы сформировали колоссальный новый ледяной покров.

В Антарктиде нашли бактерии, которых больше нигде на земле нет Авторы нового исследования обнаружили признаки того, что эти микроорганизмы не только уникальны, но и идеально приспособлены к экстремальным условиям самого холодного и сухого континента планеты. naked-science.ru

Расчеты показали, что общее глобальное потепление обеспечило лишь 9% этого объема осадков, тогда как ключевым фактором выступили именно океанические процессы в тропиках. Исследователи выяснили, что подобные периоды потепления тропического бассейна происходят примерно раз в 10 лет, создавая регулярную климатическую связь между экватором и Южным полюсом.

Этот рекордный прирост носит временный характер и не останавливает общий процесс истощения ледяного покрова, подчеркнули ученые. За последние два десятилетия Антарктида теряла в среднем по 140,5 миллиарда тонн льда в год, а ледники Западной Антарктиды продолжают стремительно подтаивать снизу из-за контакта с теплыми океаническими течениями.


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