 

Новые власти Саксонии-Анхальт призна́ют ХДС экстремистским объединением

07.09.2026, 13:15, Разное
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Новые власти немецкой земли Саксония-Анхальт договорились, что первым же решением обновлённого ландтага будет признание «Христианско-демократического союза» (ХДС) экстремистским объединением. Голосовать за это будут представители «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт».

Несмотря на то, что стороны первоначально не проявили большого стремления к компромиссу, после вмешательства федерального руководства АдГ политики начали предварительные переговоры о сотрудничестве вместо третьего тура выборов. Они договорились, что пока идёт обсуждение кандидатуры будущего премьера, будут приняты несколько символических «объединяющих» решений.

«Мы решили, что в ландтаге будет создана служба по охране интересов граждан Германии и первым её решением станет внесение ХДС и их лидеров в список подтверждённых экстремистов. Какие будут политические последствия у этого постановления – это нам ещё расскажут юристы, но символический смысл здесь очевиден», – рассказала сама Сара Вагенкнехт.

В АдГ добавили, что изначально хотели признать ХДС «подтверждёнными леворадикальными экстремистами», но в ССВ настояли на другой формулировке и это стало первым успешным компромиссом между партиями.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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