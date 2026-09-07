 

«Впервые после Гитлера» — евреи Германии и мира не скрывают ужаса после победы AfD

07.09.2026, 13:33, Разное
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Еврейские организации Германии и мира не скрывают потрясения в связи с результатами выборов в федеральной земле Саксония-Ангальт, на которых более 44% голосов получила праворадикальная «Альтернатива для Германии».

Глава Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер сообщил, что исход выборов вызывает у него ужас. Еврейский истеблишмент назвал их пугающими. Следует отметить, что AfD не чурается антисемитизма и искажения Холокоста, и службы безопасности ФРГ признали ее экстремистской.

Ynet цитирует высокопоставленного израильского представителя, сообщившего, что исход голосования представляет серьезную угрозу для еврейской общины Израиля: «Они не за нас, они против Украины. Причем одновременно усиливаются и левые экстремисты. Это очень беспокоит».

«Впервые со времен нацизма в Германии может быть сформировано ультраправое правительство. Мы уже предупреждали о воинственном, исконном антисемитизме AfD, глубоко укоренившемся в их националистической политике. Это угроза германской демократии и будущему Европы», – сообщил Американский еврейский комитет.


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