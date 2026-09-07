 

Самый неудобный магазин в мире находится на отвесной скале в Китае

07.09.2026, 17:30, Разное
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В Национальном геологическом парке Шинючжай в китайской провинции Хунань работает необычный магазин, который заслуженно получил славу «самого неудобного в мире». И это чистая правда – добраться до него, как и работать там, действительно сложновато. Зато ценность продаваемых товаров именно в этом месте трудно переоценить, потому что магазин находится на отвесной скале, прямо на популярной тропе для восхождения.

Магазин работает уже порядка десяти лет, но знают о нем лишь те, кто посещают парк и забираются на скалы. Изначально это был пункт выдачи бесплатной бутылки воды для тех, кто завершил подъем на 120-метровую скалу, потом тропу переоборудовали, оснастили металлическими анкерами и подниматься стало намного легче. Спортсменов сменили обычные туристы, поток увеличился и предприимчивые китайцы решили продавать им воду – как раз на середине пути наверх.

Площадь магазина всего 2 кв.м., а ассортимент очень небольшой — вода и простейшие закуски, но при этом цены такие же, как и на земле. Остается только выразить восхищение персоналу, который вынужден каждый день поднимать на себе товары по скале, и подниматься самим, чтобы находиться там весь день в ожидании покупателей. А еще там нет туалета, так что они вынуждены ограничивать себя в еде и питье – спускаться по нужде и подниматься обратно слишком хлопотно.

Источник &#8212 China Daily


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