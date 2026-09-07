Басманный суд передал права на все ленты Disney «Союзмультфильму»

Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск киностудии «Союзмультфильм» к американской медиакорпорации Disney о защите авторских прав на все мультфильмы, созданные в 1923-2022 гг.

Как было установлено в ходе разбирательства, Уолт Дисней при разработке образов Микки Мауса, кролика Освальда и других популярных героев воспользовался идеями советских мультипликаторов.

«Но даже сколотив первоначальный капитал, гражданин Дисней продолжил пользоваться интеллектуальной собственностью сотрудников «Союзмультфильма». Именно так появились Дональд Дак, Гуфи, Плуто и десятки других персонажей», – говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В ближайшее время российские юристы планируют обратиться в Стокгольмский арбитраж с несколькими исками к Disney на общую сумму более триллиона долларов. Если требования Москвы будут удовлетворены, то американская компания будет объявлена банкротом.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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