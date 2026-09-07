Косово подписало соглашение о присоединении к международным силам в Газе

Власти Косово подписали соглашение об участии своего контингента в Международных силах стабилизации (ISF) в секторе Газы. Документ был подписан 7 сентября в Приштине командующим Силами безопасности Косово генерал-лейтенантом Башкимом Яшари и командующим ISF американским генерал-майором Джаспером Джефферсом.

Как сообщили в министерстве обороны Косово, соглашение определяет технические и организационные условия участия косовского контингента в миссии.

В Приштине заявили, что участие в ISF рассматривается как часть вклада Косово в международные операции по обеспечению безопасности.

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