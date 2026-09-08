Милей поддержал призыв Бен-Гвира признать суверенитет Аргентины над Фолклендскими островами

Президент Аргентины Хавьер Милей поделился в своем аккаунте в X публикацией министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, призвавшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу признать суверенитет Аргентины над Фолклендскими (Мальвинскими) островами и ввести санкции против Великобритании.

Бен-Гвир написал по-испански, что «пришло время Государству Израиль публично признать, что Фолклендские острова являются оккупированной аргентинской территорией». Он также обвинил Великобританию в добыче нефти в районе островов и призвал Нетаниягу признать аргентинский суверенитет над архипелагом и ввести санкции против Лондона «до тех пор, пока продолжается оккупация».

Заявление Бен-Гвира прозвучало на фоне сообщений о том, что британское правительство готовит дополнительные экономические меры против еврейских поселений в Иудее и Самарии, включая возможный запрет торговли с ними и санкции против компаний, участвующих в строительстве.

Спор о суверенитете над Фолклендскими островами продолжается между Аргентиной и Великобританией десятилетиями. Милей в последние дни вновь резко активизировал аргентинские претензии на архипелаг и объявил об ужесточении санкций против компаний, занимающихся добычей нефти в районе островов. Лондон заявил, что его позиция в отношении суверенитета над Фолклендами остается неизменной.

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