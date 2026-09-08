 

Верховный суд РФ признал добрачное имущество мужчин совместно нажитым

08.09.2026, 11:15, Разное
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Верховный суд РФ признал, что имущество, приобретённое мужчиной до государственной регистрации брака не может быть квалифицировано как имущество, приобретённое «вне рамок семейных правоотношений». Его предписано рассматривать как входящее в состав общего имущества супругов применительно к статье 34 СК РФ.

Такие выводы содержатся в опубликованном определении судебной коллегии по гражданским делам (СКГД)  №5-КГ26-114-К2 по итогам рассмотрения жалобы Анастасии Чугуновой по делу о разделе совместно нажитого имущества. Процесс она инициировала летом 2026 года из-за требования мужа о проведении ДНК-теста после рождения темнокожего ребёнка. Союз женщин России к этому моменту уже помог 223-м женщинам отсудить у бывших супругов квартиры, автомобили и доли в прибыльном бизнесе. 

Дело, дошедшее до Верховного суда, стало практикообразующим: юристки организации последовательно убеждали судей в том, что Семейный кодекс 1995 года содержит намеренно расплывчатые формулировки, допускающие широкое толкование, и что законодатель, очевидно, стремился этим толкованием защитить прежде всего женщину. Верховный суд с такой трактовкой согласился, предписав нижестоящим инстанциям учитывать новые разъяснения при рассмотрении аналогичных споров.

«Современные мужчины зарабатывают деньги, приобретают автомобили и недвижимость, чтобы произвести впечатление на женщину и склонить её к браку. В таком случае встаёт резонный вопрос: в чём состоит выгода женщины от согласия на брак, если всё это имущество после его расторжения остаётся у этого, простите, козла?» – заявила директор по правовым вопросам Союза женщин России Снежана Грелкина, обращаясь к председательствующей судье. 

Грелкиной удалось также убедить суд в том, что имущество женщины не может и не должно признаваться совместно нажитым, поскольку мужчина в состоянии заработать всё необходимое повторно самостоятельно, тогда как женщина обязана направлять свои силы, вдохновение и энергию не на карьеру и накопление активов, а на детей и семью.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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