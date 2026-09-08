Верховный суд РФ признал добрачное имущество мужчин совместно нажитым

Верховный суд РФ признал, что имущество, приобретённое мужчиной до государственной регистрации брака не может быть квалифицировано как имущество, приобретённое «вне рамок семейных правоотношений». Его предписано рассматривать как входящее в состав общего имущества супругов применительно к статье 34 СК РФ.

Такие выводы содержатся в опубликованном определении судебной коллегии по гражданским делам (СКГД) №5-КГ26-114-К2 по итогам рассмотрения жалобы Анастасии Чугуновой по делу о разделе совместно нажитого имущества. Процесс она инициировала летом 2026 года из-за требования мужа о проведении ДНК-теста после рождения темнокожего ребёнка. Союз женщин России к этому моменту уже помог 223-м женщинам отсудить у бывших супругов квартиры, автомобили и доли в прибыльном бизнесе.

Дело, дошедшее до Верховного суда, стало практикообразующим: юристки организации последовательно убеждали судей в том, что Семейный кодекс 1995 года содержит намеренно расплывчатые формулировки, допускающие широкое толкование, и что законодатель, очевидно, стремился этим толкованием защитить прежде всего женщину. Верховный суд с такой трактовкой согласился, предписав нижестоящим инстанциям учитывать новые разъяснения при рассмотрении аналогичных споров.

«Современные мужчины зарабатывают деньги, приобретают автомобили и недвижимость, чтобы произвести впечатление на женщину и склонить её к браку. В таком случае встаёт резонный вопрос: в чём состоит выгода женщины от согласия на брак, если всё это имущество после его расторжения остаётся у этого, простите, козла?» – заявила директор по правовым вопросам Союза женщин России Снежана Грелкина, обращаясь к председательствующей судье.

Грелкиной удалось также убедить суд в том, что имущество женщины не может и не должно признаваться совместно нажитым, поскольку мужчина в состоянии заработать всё необходимое повторно самостоятельно, тогда как женщина обязана направлять свои силы, вдохновение и энергию не на карьеру и накопление активов, а на детей и семью.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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